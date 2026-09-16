BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu

Um 09:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 52,34 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 52,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Zuletzt wechselten 78'054 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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