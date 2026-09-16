BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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16.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag stärker
Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 52,28 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,28 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'486 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 52,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 587'412 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Gewinne von 5,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 20,66 Prozent wieder erreichen.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 15.77 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,08 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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