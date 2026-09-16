BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag im Plus

Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,19 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'441 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 52,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 360'805 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,52 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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