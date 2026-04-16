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16.04.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 53,31 EUR.

BASF
49.27 CHF 1.47%
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Um 09:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 53,31 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'081 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 53,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89'054 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 3,26 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 27.02.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -24,88 Prozent auf 14.03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18.68 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.04.2027 dürfte BASF die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,47 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 13’203.47 16.04.2026 09:26:53
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Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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