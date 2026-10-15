BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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15.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 52,53 EUR.
Das Papier von BASF konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 52,53 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'196 Punkten liegt. Die BASF-Aktie legte bis auf 52,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87'855 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 21,04 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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