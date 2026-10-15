BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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15.10.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz
Die Aktie von BASF hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,42 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 52,42 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'256 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 52,64 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 52,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 817'740 BASF-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 15.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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