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15.10.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF büsst am Mittag ein

BASF Aktie News: BASF büsst am Mittag ein

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,27 EUR ab.

BASF
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Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 52,27 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'185 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 52,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 298'922 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,32 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 26,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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