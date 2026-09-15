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15.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF büsst am Vormittag ein

BASF Aktie News: BASF büsst am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 51,51 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 51,51 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'324 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 51,43 EUR. Bei 52,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 74'913 BASF-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit Abgaben von 19,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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