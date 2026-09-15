BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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15.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 51,96 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 51,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'445 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 51,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 648'655 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,95 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 20,17 Prozent wieder erreichen.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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