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15.09.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag billiger

BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 51,57 EUR abwärts.

BASF
48.65 CHF -1.56%
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Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 51,57 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'385 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,24 EUR. Bei 52,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 367'750 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 24,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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