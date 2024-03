BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Im Xetra-Handel gewannen die BASF-Papiere um 04:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 17'990 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 49,47 EUR. Bei 49,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'628'656 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 50,92 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,02 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15'871,00 EUR, gegenüber 19'323,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -17,86 Prozent präsentiert.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

