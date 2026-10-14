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14.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 51,61 EUR.

BASF
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,61 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'375 Punkten notiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,97 EUR an. Bei 51,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45'482 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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