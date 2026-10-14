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14.10.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF steigt am Mittag

BASF Aktie News: BASF steigt am Mittag

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 52,39 EUR.

BASF
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Um 12:28 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 52,39 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'409 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 52,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 446'284 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 4,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 20,82 Prozent Luft nach unten.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,13 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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