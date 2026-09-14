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14.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Aufschlag

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 52,13 EUR.

BASF
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Um 09:28 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,13 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'542 Punkten steht. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,99 EUR. Bisher wurden heute 142'606 BASF-Aktien gehandelt.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Am 15.07.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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