BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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14.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF legt am Nachmittag zu
Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 52,38 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 52,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'442 Punkten liegt. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,67 EUR zu. Bei 51,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 734'707 BASF-Aktien.
Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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