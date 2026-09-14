BASF Aktie News: BASF am Montagmittag im Aufwind

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 52,42 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'439 Punkten notiert. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 52,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,99 EUR. Bisher wurden heute 388'546 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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