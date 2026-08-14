BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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14.08.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,52 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 50,52 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'469 Punkten notiert. Bei 50,59 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 50,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'893 BASF-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Abschläge von 17,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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