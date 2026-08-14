BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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14.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 50,44 EUR zu.
Um 12:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 50,44 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'501 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 50,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,30 EUR. Zuletzt wechselten 193'332 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,14 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 17,76 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 17.21 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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