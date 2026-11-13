BASF Aktie News: BASF macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 54,56 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'739 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 54,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 443'106 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 28.10.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent auf 16.36 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Plus: Neue MDI-Anlage in Louisiana geht in Betrieb

BASF-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren