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13.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF macht am Freitagmittag Boden gut
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 54,71 EUR.
Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 54,71 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'808 Punkten steht. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 54,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 54,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 210'573 BASF-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 3,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 41,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16.36 Mrd. EUR gegenüber 14.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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