BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 52,00 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 52,00 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'336 Punkten tendiert. Bei 52,10 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 82'436 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 5,87 Prozent wieder erreichen. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,13 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Übernahmepoker geht weiter: RAG-Stiftung berät über BASF-Übernahmepläne für Evonik - Aktien im Blick
Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.