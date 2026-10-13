BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 52,00 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'336 Punkten tendiert. Bei 52,10 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 82'436 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 5,87 Prozent wieder erreichen. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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