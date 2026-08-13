BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 50,73 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 50,68 EUR. Bei 51,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58'709 Stück gehandelt.

Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,23 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 3 Jahren verdient

BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Juli mehrheitlich zum Kauf