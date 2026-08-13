BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 50,62 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'469 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 50,40 EUR. Mit einem Wert von 51,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 255'714 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 8,75 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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