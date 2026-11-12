BASF Aktie News: BASF am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,76 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'704 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 55,09 EUR. Bei 55,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 795'707 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 31,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie verdient. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.36 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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