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12.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,71 EUR.
Die BASF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 54,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'881 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 55,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,00 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 393'834 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,38 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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