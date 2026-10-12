BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Vormittag Verluste

Die BASF-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 51,47 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'210 Punkten realisiert. Die BASF-Aktie sank bis auf 51,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67'824 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 6,50 Prozent niedriger. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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