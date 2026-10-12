BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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12.10.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 51,37 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 51,37 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'294 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BASF-Aktie bis auf 51,08 EUR ein. Bei 51,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 462'510 BASF-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 7,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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