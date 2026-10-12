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12.10.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursverlusten

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 51,18 EUR.

BASF
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 51,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'209 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 51,10 EUR. Bei 51,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 239'703 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 41,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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