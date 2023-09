BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Xetra-Handel bei 45,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 15'760 Punkten steht. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 45,15 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78'383 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 15,78 Prozent wieder erreichen.

BASF veröffentlichte am 28.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 17'305,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22'974,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DKSH übernimmt Healthcare-Distributor Glory

Luxus sammelt neue Kräfte

EU-Gericht weist Massenklage gegen EZB ab