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12.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursverlusten

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 51,16 EUR.

BASF
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Um 09:28 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 51,16 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'457 Punkten steht. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,06 EUR nach. Bei 51,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'929 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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