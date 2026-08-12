BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Die BASF-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,24 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'422 Punkten tendiert. Bei 51,52 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 50,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 466'637 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 19,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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