BASF Aktie News: BASF stabilisiert sich am Mittwochmittag

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'505 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 51,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 50,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,10 EUR. Bisher wurden heute 230'389 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 23,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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