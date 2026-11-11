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11.11.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 54,73 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 54,73 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'627 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BASF-Aktie legte bis auf 54,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131'207 BASF-Aktien.
Bei 56,56 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 3,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,95 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte BASF die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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