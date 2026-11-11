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11.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF stabilisiert sich am Nachmittag
Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 54,54 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr bei 54,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'589 Punkten steht. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 54,83 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 53,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,13 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 539'876 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 23,69 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16.36 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,29 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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