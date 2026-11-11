BASF Aktie News: BASF büsst am Mittag ein

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,33 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'512 Punkten steht. Die BASF-Aktie sank bis auf 53,98 EUR. Bei 54,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 345'480 Aktien.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,62 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.36 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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