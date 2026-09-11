BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag nach

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 52,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'448 Punkten notiert. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 52,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55'642 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,22 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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