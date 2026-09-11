BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 51,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'529 Punkten steht. Bei 51,21 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1'076'528 Aktien.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,36 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Mit Abgaben von 19,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient