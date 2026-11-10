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10.11.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt
Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 54,04 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 54,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 54,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 59'427 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Am 28.10.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 14.33 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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