|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 54,53 EUR zu.
Die BASF-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 54,53 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'471 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 54,80 EUR. Mit einem Wert von 53,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 672'876 Aktien.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,72 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 23,68 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren
Evonik-Aktie: Interimschef hält an Absage an BASF fest
Evonik blickt zuversichtlicher auf das Ergebnis: Das bedeutet es für die Aktie
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
10.11.26
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
10.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
|
09.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.