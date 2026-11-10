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10.11.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 54,53 EUR zu.

BASF
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Die BASF-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 54,53 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'471 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 54,80 EUR. Mit einem Wert von 53,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 672'876 Aktien.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,72 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 23,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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