BASF Aktie News: BASF am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 54,47 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'611 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 54,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 255'946 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Mit Abgaben von 23,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. BASF liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 14.33 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren

Evonik-Aktie: Interimschef hält an Absage an BASF fest

Evonik blickt zuversichtlicher auf das Ergebnis: Das bedeutet es für die Aktie