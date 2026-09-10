BASF Aktie News: BASF tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Die BASF-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 52,74 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'585 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 52,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36'449 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 27,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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