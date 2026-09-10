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10.09.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 53,45 EUR.

BASF
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Das Papier von BASF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 53,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'417 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,75 EUR aus. Bei 52,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1'155'791 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,39 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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