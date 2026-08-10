BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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10.08.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF steigt am Vormittag
Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 51,57 EUR.
Das Papier von BASF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 51,57 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'338 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 51,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 51,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'812 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 24,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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