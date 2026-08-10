BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag im Minusbereich

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 51,34 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'341 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 584'156 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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