BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minus
Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 51,39 EUR nach.
Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 51,39 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'399 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 51,03 EUR. Bei 51,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296'649 BASF-Aktien.
Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 7,12 Prozent wieder erreichen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 3 Jahren verdient
BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Juli mehrheitlich zum Kauf
Hold für BASF-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:04
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.