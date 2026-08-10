BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minus

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 51,39 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'399 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 51,03 EUR. Bei 51,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296'649 BASF-Aktien.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 7,12 Prozent wieder erreichen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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