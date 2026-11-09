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09.11.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer

BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 53,74 EUR abwärts.

BASF
49.20 CHF -1.01%
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Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 53,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'847 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 53,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 68'252 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,56 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 29,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,26 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 14.33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. BASF dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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