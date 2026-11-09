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09.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,93 EUR ab.
Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,93 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'231 Punkten notiert. Die BASF-Aktie sank bis auf 53,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 651'796 BASF-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,56 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 22,83 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.36 Mrd. EUR – ein Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,24 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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