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09.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittag in Rot
Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,18 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,18 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'076 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 53,44 EUR. Bei 53,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321'742 BASF-Aktien.
Bei 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR aus. BASF gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.36 Mrd. EUR im Vergleich zu 14.33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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