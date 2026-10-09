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09.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagvormittag nordwärts

BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 52,14 EUR nach oben.

BASF
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Um 09:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 52,14 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'989 Punkten liegt. Die BASF-Aktie legte bis auf 52,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 51,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'802 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,44 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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