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09.10.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag in Grün

BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von BASF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 51,92 EUR.

BASF
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 51,92 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'125 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 52,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 830'889 Stück.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 5,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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